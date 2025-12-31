«Александр Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области. Подчёркнуто, что эта циничная провокация была предпринята на фоне текущих российско-американских контактов, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине», — сообщила пресс-служба Кремля.
Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил намерение обсудить с главой государства Владимиром Путиным детали атаки на резиденцию в Новгородской области. Напомним, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. К счастью, всё обошлось и вражеским силам не удалось нанести ущерба.
