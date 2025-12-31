Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко в беседе с Путиным осудил атаку на резиденцию президента России

Белорусский лидер Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию российского лидера в Новгородской области. Лукашенко назвал эту акцию циничной провокацией и выразил обеспокоенность тем, что она была совершена на фоне активных российско-американских контактов по мирному урегулированию украинского кризиса.

Источник: Life.ru

«Александр Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области. Подчёркнуто, что эта циничная провокация была предпринята на фоне текущих российско-американских контактов, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине», — сообщила пресс-служба Кремля.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил намерение обсудить с главой государства Владимиром Путиным детали атаки на резиденцию в Новгородской области. Напомним, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. К счастью, всё обошлось и вражеским силам не удалось нанести ущерба.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше