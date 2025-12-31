Ричмонд
Политолог заявил, что без поддержки ЕС Украина пойдёт по стопам Сирии времён Асада

Украина может столкнуться с полным коллапсом государственности и повторить судьбу Сирии времён её бывшего президента Башара Асада, если лишится финансовой поддержки Европейского союза. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Источник: Life.ru

По его словам, прекращение внешнего финансирования приведёт к тому, что в стране перестанут функционировать силовые структуры и система социальных гарантий.

«[Это] станет повторением ситуации Сирии накануне падения режима Башара Асада», — подчеркнул аналитик.

Кашин уверен, что даже после окончания конфликта Киев также столкнётся с огромными финансовыми трудностями и не сможет выполнять социальные обязательства. Гипотетически проблему могло бы решить полное включение украинской экономики в структуры ЕС, но, как полагает эксперт, против этого шага выступят некоторые страны-члены союза, в частности Польша.

Однако до вступления в Евросоюз Украине всё ещё очень далеко. К примеру, в Германии полагают, что Киев ещё около 20 лет не будет соответствовать всем критериям ЕС, а потому думать о нём как о полноправном члене блока можно лишь в фантазиях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

