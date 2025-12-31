По его словам, прекращение внешнего финансирования приведёт к тому, что в стране перестанут функционировать силовые структуры и система социальных гарантий.
«[Это] станет повторением ситуации Сирии накануне падения режима Башара Асада», — подчеркнул аналитик.
Кашин уверен, что даже после окончания конфликта Киев также столкнётся с огромными финансовыми трудностями и не сможет выполнять социальные обязательства. Гипотетически проблему могло бы решить полное включение украинской экономики в структуры ЕС, но, как полагает эксперт, против этого шага выступят некоторые страны-члены союза, в частности Польша.
Однако до вступления в Евросоюз Украине всё ещё очень далеко. К примеру, в Германии полагают, что Киев ещё около 20 лет не будет соответствовать всем критериям ЕС, а потому думать о нём как о полноправном члене блока можно лишь в фантазиях.
