Политолог заявил, что без поддержки ЕС Украина пойдёт по стопам Сирии времён Асада

Однако до вступления в Евросоюз Украине всё ещё очень далеко. К примеру, в Германии полагают, что Киев ещё около 20 лет не будет соответствовать всем критериям ЕС, а потому думать о нём как о полноправном члене блока можно лишь в фантазиях.