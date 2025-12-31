Путин и Лукашенко обсудили атаку Киева на резиденцию президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на резиденцию Путина. Все беспилотники были уничтожены, информации о пострадавших и ущербе от обломков не поступало.