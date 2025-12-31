Ричмонд
Путин и Лукашенко обсудили атаку Киева на резиденцию президента РФ

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили нападение украинских беспилотных летательных аппаратов на резиденцию российского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили нападение украинских беспилотных летательных аппаратов на резиденцию российского лидера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле подчеркнули, что Лукашенко осудил применение украинских дронов против резиденции Путина в Новгородской области. Также отмечено, что эта циничная провокация была совершена на фоне продолжающихся российско-американских контактов, направленных на мирное урегулирование кризиса на Украине.

По итогам беседы главы государств обменялись новогодними поздравлениями и выразили добрые пожелания народам России и Белоруссии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на резиденцию Путина. Все беспилотники были уничтожены, информации о пострадавших и ущербе от обломков не поступало.

Ранее президент Белоруссии заявил, что недавняя атака дронов на резиденцию президента России могла быть направлена на срыв мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

