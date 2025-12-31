На задержанном в Финляндии за повреждение кабеля судне находятся россияне

Финские власти задержали в среду судно Fitburg, следовавшее в Израиль. На борту находятся 14 моряков — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Их подозревают в умышленном повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе.