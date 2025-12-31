Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На задержанном в Финляндии за повреждение кабеля судне находятся россияне

На задержанном в Финляндии за повреждение кабеля судне находятся граждане РФ.

На задержанном в Финляндии за повреждение кабеля судне находятся граждане РФ. Российское посольство в стране заявило о готовности помогать им, пишет РИА Новости.

«Работаем над прояснением ситуации. Готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства», — заявили в представительстве.

Финские власти задержали в среду судно Fitburg, следовавшее в Израиль. На борту находятся 14 моряков — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Их подозревают в умышленном повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе.

Полиция квалифицирует инцидент как причинение ущерба и вмешательство в работу коммуникаций. Подробности обстоятельств дела пока не раскрываются.