Среди экипажа задержанного в Финляндии судна Fitburg есть граждане России

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что власти страны проводят инспекцию судна, подозреваемого в повреждении кабеля. Поврежденный кабель соединяет Хельсинки и Таллин, а место повреждения расположено в исключительной экономической зоне Эстонии.
Напомним, береговая охрана Финляндии задержала судно, якобы причастного к повреждению подводного телекоммуникационного кабеля в акватории Финского залива. Патрульное судно VL Turva якобы обнаружило, что якорная цепь подозреваемого судна находится в воде. В ходе совместной операции финские власти взяли корабль под свой контроль для проведения дальнейших действий.
