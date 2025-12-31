Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Среди экипажа задержанного в Финляндии судна Fitburg есть граждане России

Грузовое судно Fitburg, ходящее под флагом Сент-Винсента и Гренадин, было задержано береговой охраной Финляндии за якобы повреждение подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa в Финском заливе. На борту судна находились граждане России, Казахстана, Грузии и Азербайджана.

Источник: Life.ru

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что власти страны проводят инспекцию судна, подозреваемого в повреждении кабеля. Поврежденный кабель соединяет Хельсинки и Таллин, а место повреждения расположено в исключительной экономической зоне Эстонии.

Напомним, береговая охрана Финляндии задержала судно, якобы причастного к повреждению подводного телекоммуникационного кабеля в акватории Финского залива. Патрульное судно VL Turva якобы обнаружило, что якорная цепь подозреваемого судна находится в воде. В ходе совместной операции финские власти взяли корабль под свой контроль для проведения дальнейших действий.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.