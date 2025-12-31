«Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого», — сообщил он.
В послании он также констатировал, что ещё один трудный год был пройден благодаря стойкости и ежедневному труду украинцев. По его словам, эти 365 дней отстояли защитники, сделавшие это для всех, кто ценит свободу. Зеленский также призвал идти вперёд, опираясь на память, родное слово и веру, сохраняя человечность вопреки всему.
Ранее глава киевского режима заявил, что он готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате. По словам Владимира Зеленского, у него нет никакого желания разговаривать с российским лидером, но куда важнее не допустить «третьей мировой войны от России».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.