Зеленский в новогоднем обращении к гражданам заявил о своём желании мира

В послании он также констатировал, что ещё один трудный год был пройден благодаря стойкости и ежедневному труду украинцев. По его словам, эти 365 дней отстояли защитники, сделавшие это для всех, кто ценит свободу. Зеленский также призвал идти вперёд, опираясь на память, родное слово и веру, сохраняя человечность вопреки всему.