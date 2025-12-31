Зеленский уволил главу Национальной комиссии по ценным бумагам, водящего дружбу с Ермаком

В тексте документа причины увольнения чиновника не указаны.
Комментируя кадровое решение депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил в своём Telegram-канале, что оно связано с тем, что Магомедов близок к бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку, который ранее был уволен на фоне коррупционного скандала.
Кстати, все советники и помощники Андрея Ермака тоже вылетели из ОП вместе с ним во время увольнения на фоне коррупционного скандала. Точный список неизвестен, однако в декабре 2024 года у него было аж девять подручных, среди которых был и небезызвестный Михаил Подоляк, намеревавшийся в 2022 году попить кофе в Ялте.
