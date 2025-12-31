Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский уволил главу Национальной комиссии по ценным бумагам, водящего дружбу с Ермаком

Владимир Зеленский отправил в отставку Руслана Магомедова с поста главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Соответствующий указ, датированный 31 декабря, был опубликован на официальном сайте главы киевского режима.

Источник: Life.ru

В тексте документа причины увольнения чиновника не указаны.

Комментируя кадровое решение депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил в своём Telegram-канале, что оно связано с тем, что Магомедов близок к бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку, который ранее был уволен на фоне коррупционного скандала.

Кстати, все советники и помощники Андрея Ермака тоже вылетели из ОП вместе с ним во время увольнения на фоне коррупционного скандала. Точный список неизвестен, однако в декабре 2024 года у него было аж девять подручных, среди которых был и небезызвестный Михаил Подоляк, намеревавшийся в 2022 году попить кофе в Ялте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.