Кремль: Лукашенко решительно осудил атаку на резиденцию Путина

Ранее агентство БЕЛТА уже сообщало о факте этого разговора. Минск передавал, что Александр Лукашенко успел посмотреть новогоднее обращение коллеги в интернете и дал ему высокую оценку, а также договорился с Владимиром Путиным о личных встречах после начала 2026 года.