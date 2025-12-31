Орбан допустил, что Россия и США заключат мирное соглашение по Украине без ЕС

«В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдёт ли конфронтация между Соединёнными Штатами и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев», — сказал он.
Премьер-министр добавил, что Будапешт заинтересован в нормализации связей между Западом и РФ, так как это откроет перспективы для взаимовыгодного экономического партнёрства. Он пояснил, что в случае успеха американской дипломатии и снятия санкций с России венгерский бизнес также получит доступ к российскому рынку.
В связи с этим Орбан подтвердил, что его кабинет выступает за максимально быстрое урегулирование украинского конфликта и поддерживает соответствующие мирные усилия со стороны США.
Ранее Виктор Орбан резко раскритиковал европейскую политику санкций против России. В другом посте в соцсети X он написал, что рестрикции не поставили Россию на колени, а «сокрушили Европу», вызвав рост цен на энергоносители, падение конкурентоспособности и отставание в экономическом плане. На этом фоне венгерский лидер призвал к переговорам вместо дальнейшей эскалации конфликта.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.