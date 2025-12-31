Die Welt: европейские страны готовятся отправить на Украину до 15 тысяч военных

Европейские страны выразили готовность после прекращения огня на Украине отправить в страну военный контингент численностью до 15 тысяч человек. При этом Франция и Великобритания утверждают, что могут сделать это даже без получения мандата ООН или Евросоюза. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что амбиции европейских политиков «застилают глаза», и предупредил, что западные войска при заходе на Украину станут для РФ законной целью.