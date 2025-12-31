ВАКС избрал меру пресечения еще двум депутатам Верховной рады

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде залога еще двум народным депутатам — Михаилу Лабе и Евгению Пивоварову, сообщили украинские СМИ.
Оба парламентария фигурируют в деле об организации взяток за голосования по нужным законопроектам. Все подозреваемые являются представителями фракции «Слуга народа». По решению суда заседания проходят в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры.
Ранее ВАКС назначил залог другим фигурантам дела. Депутату Юрию Киселю была избрана мера пресечения в виде залога в размере 40 млн гривен, а Игорю Негулевскому — 30 млн гривен. Сообщается, что в ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения еще одному депутату — Ольге Савченко.
По версии следствия, в Верховной раде действовала организованная группа, которая получала неправомерную выгоду за обеспечение голосований по определенным законопроектам. Участники группы координировали свои действия и распределяли роли.