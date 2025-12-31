Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВАКС избрал меру пресечения еще двум депутатам Верховной рады

Антикоррупционный суд Украины назначил залог Михаилу Лабе и Евгению Пивоварову по делу о взятках за голосования в Раде.

Источник: Аргументы и факты

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде залога еще двум народным депутатам — Михаилу Лабе и Евгению Пивоварову, сообщили украинские СМИ.

Оба парламентария фигурируют в деле об организации взяток за голосования по нужным законопроектам. Все подозреваемые являются представителями фракции «Слуга народа». По решению суда заседания проходят в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры.

Ранее ВАКС назначил залог другим фигурантам дела. Депутату Юрию Киселю была избрана мера пресечения в виде залога в размере 40 млн гривен, а Игорю Негулевскому — 30 млн гривен. Сообщается, что в ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения еще одному депутату — Ольге Савченко.

По версии следствия, в Верховной раде действовала организованная группа, которая получала неправомерную выгоду за обеспечение голосований по определенным законопроектам. Участники группы координировали свои действия и распределяли роли.