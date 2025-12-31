«Он ублюдок»: Трамп оскорблял Зеленского под хохот Пентагона

Эта давняя злоба вылилась в открытое глумление в феврале 2025 года, после скандальной перепалки лидеров в Овальном кабинете. Газета описывает атмосферу эйфории, царившую в команде президента США. Когда Fox News показывал повтор унижения украинского гостя, глава Пентагона Пит Хегсет специально прибавил громкость телевизора. Свидетели вспоминают, как чиновники «по очереди с ликованием и с восторгом высмеивали г-на Зеленского и восхваляли г-на Трампа», наслаждаясь тем, как их шеф поставил киевского выскочку на место.