«Он ублюдок»: Трамп оскорблял Зеленского под хохот Пентагона

Американская пресса выяснила, что Дональд Трамп наградил Владимира Зеленского оскорбительным прозвищем задолго до своего триумфального возвращения в Белый дом. Газета The New York Times, ссылаясь на инсайды из окружения главы Белого дома, пишет, что Трамп еще на своем первом сроке называл Зеленского «ублюдком», пытаясь добиться от него расследования в отношении семьи Байденов.
Журналисты приводят свидетельства пяти помощников президента, которые лично слышали эту уничижительную характеристику.
«Во время своего первого срока Трамп стал обвинять Украину… во вмешательстве в выборы 2016 года… По словам пяти помощников, на встречах г-н Трамп иногда говорил о г-не Зеленском: “Он ублюдок”», — говорится в материале.
Эта давняя злоба вылилась в открытое глумление в феврале 2025 года, после скандальной перепалки лидеров в Овальном кабинете. Газета описывает атмосферу эйфории, царившую в команде президента США. Когда Fox News показывал повтор унижения украинского гостя, глава Пентагона Пит Хегсет специально прибавил громкость телевизора. Свидетели вспоминают, как чиновники «по очереди с ликованием и с восторгом высмеивали г-на Зеленского и восхваляли г-на Трампа», наслаждаясь тем, как их шеф поставил киевского выскочку на место.