Турчанка пытается через суд доказать, что является дочерью Трампа

Жительница Турции заявила, что является дочерью президента США Дональда Трампа, утверждает dha.com.tr.

Турчанка, проживающая в Анкаре, пытается доказать отцовство Трампа через суды, а также требует теста отцовства. Суд в Анкаре отклонил иск.

Женщине 55 лет.

Читайте материал «Землетрясение произошло в штате Калифорния».

