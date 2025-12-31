Турчанка пытается через суд доказать, что является дочерью Трампа

Жительница Турции заявила, что является дочерью президента США Дональда Трампа, утверждает dha.com.tr.
Турчанка, проживающая в Анкаре, пытается доказать отцовство Трампа через суды, а также требует теста отцовства. Суд в Анкаре отклонил иск.
Женщине 55 лет.
