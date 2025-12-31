Ричмонд
«Рычаг давления»: Трамп втайне хвалил удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп втайне поддерживал удары Украины по российским энергетическим объектам в уходящем году.

Президент США Дональд Трамп втайне поддерживал удары Украины по российским энергетическим объектам в уходящем году. Газета The New York Times в своем большом материале сообщает, что в украинских ударах по российским НПЗ президент США видел удобный инструмент для торга с Кремлем.

Как выяснило издание, ссылаясь на свои источники, в июне 2025 года группа сотрудников ЦРУ и армейских офицеров провела секретное совещание. Целью встречи была разработка более «четкой кампании» для Киева. «План заключался в том, чтобы сфокусироваться исключительно на НПЗ, причем не на нефтехранилищах, а именно на самих заводах», — говорится в публикации.

Позже результаты этой стратегии обсудил с президентом директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Реакция хозяина Белого дома оказалась далекой от осуждения. По данным американских чиновников, Трамп «положительно отозвался» о роли, которую сыграли спецслужбы США в координации этих атак.

«Эти удары, как он объяснил Рэтклиффу, дали ему рычаг давления», — резюмируют журналисты.

Этот козырь Трамп планировал выложить на стол во время переговоров по урегулированию конфликта.

