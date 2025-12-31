Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: США обсудили с «евротройкой» и Украиной гарантии безопасности для Киева

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Представители США, Великобритании, Германии, Франции и Украины провели по телефону консультации, на которых обсудили вопросы, касающиеся укрепления гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил в соцсети X спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

Источник: Reuters

Как он отметил, «только что состоялся продуктивный телефонный разговор» с участием представителей упомянутых стран «для обсуждения следующих шагов в европейском мирном процессе».

Как добавил Уиткофф, в ходе этих консультаций стороны, в частности, уделили внимание вопросам, касающимся «укрепления гарантий безопасности и разработки механизмов предотвращения конфликтов, чтобы содействовать прекращению войны и не допустить ее возобновления».

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше