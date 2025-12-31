Уиткофф: США обсудили с «евротройкой» и Украиной гарантии безопасности для Киева

Как он отметил, «только что состоялся продуктивный телефонный разговор» с участием представителей упомянутых стран «для обсуждения следующих шагов в европейском мирном процессе».
Как добавил Уиткофф, в ходе этих консультаций стороны, в частности, уделили внимание вопросам, касающимся «укрепления гарантий безопасности и разработки механизмов предотвращения конфликтов, чтобы содействовать прекращению войны и не допустить ее возобновления».
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.