Состояние семьи Трампа увеличилось почти на 70% за короткий срок: что стоит за стремительным ростом капитала

Bloomberg: состояние семьи Трампа выросло почти на 70% за полтора года.

Источник: Комсомольская правда

Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи увеличилось примерно на 70% менее чем за полтора года. Об этом 31 декабря сообщило агентство Bloomberg.

По оценкам издания, за последние 15 месяцев совокупное состояние семьи Трампа выросло примерно на 70% и сейчас составляет около 6,8 млрд долларов. Только за 2025 год прирост капитала семьи президента США оценивается примерно в 282 млн долларов.

Агентство отмечает, что ключевыми источниками роста стали инвестиции в криптовалюты. Также состояние увеличило удорожание медиакомпании Trump Media, которой принадлежит социальная сеть Truth Social.

Ранее KP.RU писал, что после выхода токена WLFI на биржу состояние Трампа увеличилось более чем на 5 млрд долларов всего за один день. Рыночная стоимость новой криптовалюты семьи президента США превзошла совокупную цену всей его недвижимости.

