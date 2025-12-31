Состояние семьи Трампа увеличилось почти на 70% за короткий срок: что стоит за стремительным ростом капитала

Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи увеличилось примерно на 70% менее чем за полтора года. Об этом 31 декабря сообщило агентство Bloomberg.
По оценкам издания, за последние 15 месяцев совокупное состояние семьи Трампа выросло примерно на 70% и сейчас составляет около 6,8 млрд долларов. Только за 2025 год прирост капитала семьи президента США оценивается примерно в 282 млн долларов.
Агентство отмечает, что ключевыми источниками роста стали инвестиции в криптовалюты. Также состояние увеличило удорожание медиакомпании Trump Media, которой принадлежит социальная сеть Truth Social.
Ранее KP.RU писал, что после выхода токена WLFI на биржу состояние Трампа увеличилось более чем на 5 млрд долларов всего за один день. Рыночная стоимость новой криптовалюты семьи президента США превзошла совокупную цену всей его недвижимости.