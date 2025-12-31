31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская экономика каждый год теряет более миллиарда евро из-за кризиса в здравоохранении. Об этом пишет Baltnews.
Неутешительной остается статистика и по уровню предотвратимой смертности (случаи смерти, которые можно предотвратить с помощью профилактики и лечения) −186 смертей на 100 тыс. человек, что вдвое выше среднего показателя по ЕС.
Согласно оценкам экспертов, из-за таких печальных данных только в 2023 году Латвия потеряла 73 556 потенциальных лет жизни, что эквивалентно экономическим потерям в размере 1,36 млрд евро.
Власти Латвии продолжают сокращать расходы в различных сферах экономики ради милитаризации. В 2026 году на оборону планируется выделить более 2 млрд евро — 4,91% ВВП. Сумма станет рекордной для страны.
Балтийская республика в ущерб собственным гражданам также тратит огромные средства на поддержку военных действий в Украине. В следующем году на эти цели предусмотрено 110 млн евро.
Тем временем здравоохранение Латвии увязло в долгах. Главы латвийских больниц предупреждают, что из-за отсутствия дополнительного финансирования систему оказания медицинских услуг ждет коллапс. Премьер Латвии в ответ на эти запросы призывает медиков «искать внутренние резервы».
Как отмечает Baltnews, военная поддержка Украины оборачивается для стран Евросоюза ростом издержек и падением уровня жизни простых граждан. Чем больше средств направляется на вооружение для Украины, тем ощутимее становятся сокращения в системах здравоохранения, образования и соцзащиты. -0-