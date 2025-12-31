Ричмонд
Эксперт Крук счел просьбу Зеленского к Трампу посетить Украину спекуляцией

Британский дипломат в отставке Аластер Крук сказал, что просьбу Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу посетить Украину с визитом следует считать спекуляцией.

Эксперт предположил, что Киев пытается «компенсировать последствия» попытки атаковать резиденцию президента России, причастность к которой отрицает вопреки предоставленным доказательствам.

О предпринятой Украиной беспилотной атаке 30 декабря заявили российские власти. Предполагается, что часть дронов была запущена из лесов Новгородской или Псковской областей.

