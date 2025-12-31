Атаки Киева на государственную резиденцию президента России Владимира Путина могут обернуться для Украины потерей новых территорий и ослаблением её переговорных позиций, заявил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
По его словам, подобные действия способны привести к сокращению военных возможностей Украины и негативно отразиться на её положении в возможных переговорах. Картайзер также отметил, что роль Киева во взаимодействии с Вашингтоном может оказаться ослабленной.
«В конечном счёте украинские атаки могут привести к более существенному сокращению её будущих военных возможностей, а также её территориального объёма. Роль Украины на переговорах может оказаться ослабленной», — сказал евродепутат.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинская сторона предприняла атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его словам, было задействовано 91 беспилотное летательное средство, все они были уничтожены силами ПВО, сведений о пострадавших не поступало.
Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявлял, что атака носила целенаправленный и тщательно спланированный характер.
Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что мир оказался близок к ядерному Армагеддону из-за атак на резиденцию президента России, подчеркнув высокий уровень рисков эскалации конфликта.