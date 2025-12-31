Картайзер: Киев может потерять территории после удара по резиденции Путина

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинская сторона предприняла атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его словам, было задействовано 91 беспилотное летательное средство, все они были уничтожены силами ПВО, сведений о пострадавших не поступало.