Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф провел очередные переговоры по урегулированию с Киевом и европейцами: о чем говорили

Уиткофф сообщил о переговорах США, ЕС и Украины по мирному урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Американские представители провели телефонный разговор с советниками по национальной безопасности ряда стран ЕС и с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Об этом в соцсети X сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

В диалоге приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, бизнесмен Джаред Кушнер и Уиткофф. Они разговаривали с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Украины.

Уиткофф оценил беседу как продуктивную и добавил, что в ходе переговоров участники сосредоточились на «продвижении следующих шагов в европейском мирном процессе». Обсуждалось укрепление гарантий безопасности Украины и разработка механизмов деэскалации для завершения конфликта.

Накануне завершились переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Тогда глава Белого дома подчеркнул, что его встреча с киевским главарем и беседа с президентом России Владимиром Путиным прошли «замечательно». При этом Трамп признал, что несогласованными остаются только 1−2 самых сложных пункта договоренностей по Украине.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше