Уиткофф провел очередные переговоры по урегулированию с Киевом и европейцами: о чем говорили

Американские представители провели телефонный разговор с советниками по национальной безопасности ряда стран ЕС и с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Об этом в соцсети X сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
В диалоге приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, бизнесмен Джаред Кушнер и Уиткофф. Они разговаривали с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Украины.
Уиткофф оценил беседу как продуктивную и добавил, что в ходе переговоров участники сосредоточились на «продвижении следующих шагов в европейском мирном процессе». Обсуждалось укрепление гарантий безопасности Украины и разработка механизмов деэскалации для завершения конфликта.
Накануне завершились переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Тогда глава Белого дома подчеркнул, что его встреча с киевским главарем и беседа с президентом России Владимиром Путиным прошли «замечательно». При этом Трамп признал, что несогласованными остаются только 1−2 самых сложных пункта договоренностей по Украине.