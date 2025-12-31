Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас отказалась верить в атаку Киева на резиденцию Путина. Она утверждала, что Россия намеренно распространяет информацию об ударах по своим же объектам, чтобы отвлечь внимание общественности. Она также подвергла сомнению саму возможность принимать на веру российскую версию событий, поскольку та, по её оценке, строится на утверждениях без надёжной доказательной базы. Напомним, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. После этого глава РФ связался с президентом США, предупредив, что Москва пересмотрит позицию по мирному урегулированию. Сам американский лидер был рассержен таким шагом со стороны Киева.