Мема осудил реакцию Каллас на удары дронов по резиденции Путина

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, касающееся инцидента с ударами БПЛА ВСУ по резиденции Владимира Путина. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Кая Каллас должна была направить дипломатическую ноту России с осуждением атаки. Складывается впечатление, что на данный момент ЕС поддерживает терроризм. Очень опасно», — заявил он.

Политик добавил, что дистанцироваться от этого инцидента было бы правильным шагом для ЕС, но блок выбрал иную тактику, подвергая сомнению реальность события. Такая позиция контрастирует с реакцией ряда влиятельных политиков, таких как президент США Дональд Трамп и премьера Индии Нарендра Моди, которые публично высказали свою озабоченность.

Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас отказалась верить в атаку Киева на резиденцию Путина. Она утверждала, что Россия намеренно распространяет информацию об ударах по своим же объектам, чтобы отвлечь внимание общественности. Она также подвергла сомнению саму возможность принимать на веру российскую версию событий, поскольку та, по её оценке, строится на утверждениях без надёжной доказательной базы. Напомним, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. После этого глава РФ связался с президентом США, предупредив, что Москва пересмотрит позицию по мирному урегулированию. Сам американский лидер был рассержен таким шагом со стороны Киева.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

