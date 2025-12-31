Ричмонд
Corriere della Sera назвала саммит в Анкоридже одним из главных событий года

Газета отметила, что встреча президентов России и США стала «настоящей победой» Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

РИМ, 31 декабря. /ТАСС/. Итальянская газета Corriere della Sera назвала встречу в Анкоридже (штат Аляска) президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним из центральных новостных событий 2025 года.

Издание отмечает, что уже тогда — 15 августа — это была настоящая победа Путина. В 2025 году он «заручился крупнейшей дипломатической победой», пишет газета.

Среди прочих важных медийных событий уходящего года газета назвала выволочку Владимира Зеленского в Белом доме, тактику пошлин Трампа, мирный план для сектора Газа, торговое перемирие США и КНР, заключение бывшего президента Франции Николя Саркози и лишение титула принца брата короля Великобритании Карла III Эндрю за причастность к скандальному делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Газета также отмечает, что первенство первых полос остается в минувшем году за Трампом.

