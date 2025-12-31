Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф обсудил с лидерами стран ЕС гарантии безопасности для Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудил с лидерами стран ЕС укрепление гарантий безопасности Украины. По словам дипломата, важно гарантировать, что боевые действия не возобновятся.

Источник: Life.ru

«Мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса… Включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и гарантировать, что она не возобновится», — отметил Уиткофф.

Ранее стало известно, что госсекретарь Марко Рубио цитировал дона Вито Корлеоне из «Крёстного отца» на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Последний улыбнулся в ответ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше