Уиткофф обсудил с лидерами стран ЕС гарантии безопасности для Украины

«Мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса… Включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и гарантировать, что она не возобновится», — отметил Уиткофф.
Ранее стало известно, что госсекретарь Марко Рубио цитировал дона Вито Корлеоне из «Крёстного отца» на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Последний улыбнулся в ответ.
