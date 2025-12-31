Нетаньяху отметил вклад выходцев из стран СНГ в развитие Израиля

По словам премьера, достижения выходцев из стран бывшего СССР заметны в самых разных сферах жизни Израиля. «Вы вносите огромный вклад в безопасность Израиля, в [развитие] научного сообщества, промышленности, сферы высоких технологий, везде, включая мой офис. Я назначил теперь генерал-майора Романа Гофмана (военный советник премьер-министра, уроженец Белоруссии — прим. ТАСС) следующим главой [разведслужбы] “Моссад”. Я уверен, это отражает ваш высокий профессионализм. Желаю вам продолжать подниматься все выше и выше во благо нашей страны. С Новым годом!» — заключил он.