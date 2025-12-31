Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху отметил вклад выходцев из стран СНГ в развитие Израиля

По словам премьер-министра еврейского государства, достижения выходцев из стран бывшего СССР заметны в самых разных сферах жизни страны.

Источник: Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к выходцам из стран СНГ с новогодним обращением, в котором отметил их вклад в развитие еврейского государства. Видеозапись его поздравления распространила канцелярия главы правительства.

«Хочу пожелать всем выходцам из [стран] Содружества независимых государств счастливого Нового года», — начал премьер обращение, записанное на иврите, добавив по-русски: «С Новым годом!».

Нетаньяху подчеркнул, что последние два года Израиль вел военные действия на семи фронтах и добился «невероятных достижений». «Мы сделали это благодаря огромному героизму наших бойцов, среди которых многие — иммигранты из стран СНГ», — отметил он.

По словам премьера, достижения выходцев из стран бывшего СССР заметны в самых разных сферах жизни Израиля. «Вы вносите огромный вклад в безопасность Израиля, в [развитие] научного сообщества, промышленности, сферы высоких технологий, везде, включая мой офис. Я назначил теперь генерал-майора Романа Гофмана (военный советник премьер-министра, уроженец Белоруссии — прим. ТАСС) следующим главой [разведслужбы] “Моссад”. Я уверен, это отражает ваш высокий профессионализм. Желаю вам продолжать подниматься все выше и выше во благо нашей страны. С Новым годом!» — заключил он.

Русский язык является родным для жителей более 12% Израиля при общем населении страны в 10 млн человек. Он является в еврейском государстве третьим языком по числу носителей после иврита и арабского. Наиболее масштабная волна репатриации русскоязычных евреев в Израиль пришлась на начало 1990-х годов, когда в страну прибыло более 1 млн выходцев из стран бывшего СССР.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше