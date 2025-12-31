Ричмонд
Состояние богатейших людей мира за 2025 год выросло на $2,2 трлн

Совокупное состояние миллиардеров достигло $11,9 трлн. Как отмечает Bloomberg, наибольшая доля прироста капитала в 2025 году пришлась на США и Канаду — $1,1 трлн.

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В уходящем году состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на рекордные $2,2 трлн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Примерно четверть всего прироста, зафиксированного индексом благосостояния Bloomberg, пришлась всего на восемь человек, включая председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона, генерального директора Tesla Илона Маска, соучредителя Alphabet Ларри Пейджа и основателя Amazon Джеффа Безоса», — отмечает агентство.

Совокупное состояние миллиардеров достигло $11,9 трлн. Как отмечает Bloomberg, наибольшая доля прироста капитала в 2025 году пришлась на США и Канаду — $1,1 трлн.

Рост капитала, по данным агентства, был «значительно ускорен» победой на выборах президента США Дональда Трампа в конце 2024 года. Акции крупнейших американских компаний также продолжала поддерживать «эйфория от искусственного интеллекта».-0-

