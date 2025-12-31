РФ пожелала прикаспийским государствам укрепления дружбы в 2026 году

Россия пожелала пяти прикаспийским государствам — России, Казахстану, Туркменистану, Азербайджану и Ирану — укрепления дружбы, партнерства и духа добрососедства в 2026 году. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, посол по особым поручениям МИД России Николай Удовиченко.