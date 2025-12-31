Ричмонд
РФ пожелала прикаспийским государствам укрепления дружбы в 2026 году

Россия пожелала пяти прикаспийским государствам — России, Казахстану, Туркменистану, Азербайджану и Ирану — укрепления дружбы, партнерства и духа добрососедства в 2026 году.

Россия пожелала пяти прикаспийским государствам — России, Казахстану, Туркменистану, Азербайджану и Ирану — укрепления дружбы, партнерства и духа добрососедства в 2026 году. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, посол по особым поручениям МИД России Николай Удовиченко.

По его словам, 2026 будет ознаменован укреплением партнерства, дружбы и сотрудничества 5 прикаспийских государств.

«А дух доверия и добрососедства станет залогом процветания наших стран и народов», — отметил Удовиченко.

Дипломат также поздравил коллег и партнеров по Каспийскому региону с наступающим Новым годом, отметив высокую оценку взаимодействия прикаспийских стран, основанного на принципах взаимного уважения и стремления к общему благополучию.

Кроме того, Удовиченко пожелал всем крепкого здоровья и всего наилучшего.

Ранее президент РФ Владимир Путин из Кремля поздравил россиян с наступающим Новым годом в формате традиционного новогоднего обращения.