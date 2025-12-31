Ричмонд
Пушилин: количество людей, проживающих в ДНР, достигло приблизительно 2,9 млн

Количество людей, проживающих в ДНР, достигло примерно 2,9 млн и продолжает расти, сказал руководитель республики Денис Пушилин.

Количество людей, проживающих в ДНР, достигло примерно 2,9 млн и продолжает расти, сказал руководитель республики Денис Пушилин.

Как заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», количество жителей продолжает расти.

Также Пушилин сказал, что после полного освобождения и восстановления ДНР люди будут возвращаться в республику.

