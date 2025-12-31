NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком

Согласно публикации, в первый президентский срок Трамп обвинял во вмешательстве в выборы Украину, а не Россию. Глава Белого дома пытался добиться от Киева помощи в расследовании против экс-президента Джо Байдена и его семьи, что в итоге привело к первой попытке его импичмента.