NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком

Трамп критиковал Зеленского во время первого срока.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в ряде случаев называл киевского главаря Владимира Зеленского «ублюдком». Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

«По словам пяти помощников, на встречах г-н Трамп иногда говорил о Зеленском: “Он ублюдок”, — следует из материала издания.

Согласно публикации, в первый президентский срок Трамп обвинял во вмешательстве в выборы Украину, а не Россию. Глава Белого дома пытался добиться от Киева помощи в расследовании против экс-президента Джо Байдена и его семьи, что в итоге привело к первой попытке его импичмента.

Ранее Трамп резко высказался о Зеленском, назвав его «торгашом» и сравнив с известным американским шоуменом Финеасом Барнумом. Лидер США вспомнил одну из первых встреч Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, на которой киевский главарь требовал вернуть Крым Украине и обеспечить членство страны в НАТО.

