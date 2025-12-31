Владимир Путин поздравил жителей Чукотки и Камчатки с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Новым годом. Первыми его обращение услышали жители Камчатки и Чукотки.
Разница во времени между регионами Дальнего Востока и Москвой составляет девять часов. Новогоднее обращение Путина традиционно транслируется во всех областях России перед наступлением полуночи по местному времени.
В своем послании глава государства пожелал россиянам здоровья, счастья, взаимопонимания, благополучия и вдохновляющей любви. Особое внимание Путин уделил участникам специальной военной операции на Украине. Президент подчеркнул, что Россия верит в их усилия и победу.
Ранее KP.RU писал, что Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом ряду иностранных лидеров. В числе адресатов — главы стран СНГ, руководители государств-партнеров БРИКС, а также лидеры стран глобального Юга и Востока.