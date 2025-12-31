NYT: Трамп втайне поддерживал удары ВСУ по российским НПЗ

«План заключался в том, чтобы сфокусироваться исключительно на НПЗ, причём не на нефтехранилищах, а именно на самих заводах», — говорится в материале.
Американские чиновники заявляют, что Трамп «положительно отозвался» о роли, которую спецслужбы США сыграли в разработке и координации таких атак. Он считал, что таким образом получает «рычаг давления», который позднее можно использовать при переговорах.
Ранее стала известна реакция Дональда Трампа на парад Победы в Москве. По данным The New York Times, президент США считает, что РФ «выглядит непобедимой».
