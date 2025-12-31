Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Трамп втайне поддерживал удары ВСУ по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп втайне поддерживал украинские удары по НПЗ на территории России. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники. Утверждается, что в июне 2025 года группа сотрудников ЦРУ и офицеров армии провела секретное совещание для разработки «чёткой кампании» для Киева.

«План заключался в том, чтобы сфокусироваться исключительно на НПЗ, причём не на нефтехранилищах, а именно на самих заводах», — говорится в материале.

Американские чиновники заявляют, что Трамп «положительно отозвался» о роли, которую спецслужбы США сыграли в разработке и координации таких атак. Он считал, что таким образом получает «рычаг давления», который позднее можно использовать при переговорах.

Ранее стала известна реакция Дональда Трампа на парад Победы в Москве. По данным The New York Times, президент США считает, что РФ «выглядит непобедимой».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше