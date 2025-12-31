Уиткофф обсудил с ЕС гарантии безопасности для Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провёл переговоры с европейскими союзниками о гарантиях безопасности для Украины. Об этом он сообщил в своём заявлении.
«Мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса, инициированного президентом США Дональдом Трампом», — сказал Уиткофф.
Участники переговоров обсудили укрепление гарантий безопасности для Киева, разработку механизмов для окончания конфликта и предотвращения его возобновления.
Встреча прошла с участием госсекретаря США Марко Рубио, советника по нацбезопасности Великобритании Джонатана Пауэлла и представителей Франции и Германии. Со стороны Украины в ней участвовал Рустем Умеров.