Трамп втайне поддерживал удары Украины по объектам РФ

Американский лидер воспринимал удары по НПЗ как давление на Россию.
Президент США Дональд Трамп в 2025 году негласно одобрял удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и рассматривал эти операции как инструмент давления на Москву. Об этом сообщают американские СМИ.
«План заключался в том, чтобы сфокусироваться исключительно на НПЗ, причем не на нефтехранилищах, а именно на самих заводах. Эти удары дали [Трампу] рычаг давления», — пишет The New York Times.
По данным журналистов, этот «козырь» Трамп планировал выложить на стол во время переговоров по урегулированию конфликта. Глава Белого дома видел в атаках по российской энергетической инфраструктуре «удобный рычаг» для переговоров с Кремлем и не давал указаний сворачивать такую линию.
Таким образом, когда в кулуарах ЦРУ была попытка разработать четкую стратегию для Киева по части атаки на российские НПЗ, то реакция Дональда Трампа была «далекой от осуждения». Подчеривается, что американский лидер «положительно отозвался» о роли, которую сыграли спецслужбы США в координации этих операций.