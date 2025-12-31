В Британии назвали спекуляцией приглашение Трампа на Украину от Зеленского

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. После этого глава РФ связался с президентом США, предупредив, что Москва пересмотрит позицию по мирному урегулированию. Сам американский лидер был рассержен таким шагом со стороны Киева, поскольку это подрывает его мирные усилия. Недавно появилось видео уничтожения тех самых дронов. Минобороны также публиковало карту пролёта беспилотников.