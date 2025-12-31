«По моему мнению, они действуют в панике, пытаясь компенсировать последствия атаки на резиденцию Путина, когда ночью к ней были направлены 91 беспилотник сразу после переговоров в Мар-а-Лаго», — сказал он.
По словам Крука весьма примечательно то, что украинская сторона сразу же после произошедшего инцидента стала отрицать свою причастность, хотя впоследствии были обнародованы свидетельства, указывающие на обратное. Отставной дипломат предупредил, что масштабы последствий данной атаки потенциально могут оказаться более глубокими, чем кажется сейчас.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. После этого глава РФ связался с президентом США, предупредив, что Москва пересмотрит позицию по мирному урегулированию. Сам американский лидер был рассержен таким шагом со стороны Киева, поскольку это подрывает его мирные усилия. Недавно появилось видео уничтожения тех самых дронов. Минобороны также публиковало карту пролёта беспилотников.
