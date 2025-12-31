Финляндия сообщила посольству России о задержании судна с россиянами

Финские власти сообщили российскому посольству о задержании судна, на борту которого находятся граждане России. Об этом 31 декабря проинформировали РИА Новости со ссылкой на представителей дипмиссии РФ.
По информации посольства, обращения от российских моряков пока не поступали. Дипмиссия получила уведомление о факте задержания. Представители посольства продолжают следить за ситуацией и поддерживать связь с финскими властями, чтобы при необходимости оказать содействие гражданам России.
Напомним, финская береговая охрана задержала корабль, который подозревается в повреждении подводного кабеля связи в Финском заливе. Инцидент произошел после того, как компания Elisa сообщила о проблемах с оборудованием.
Как писал KP.RU, центр управления береговой охраной Финляндии получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля. На место выдвинулся патрульный корабль VL Turva, который обнаружил в воде якорную цепь. В результате совместной операции финские власти взяли судно под контроль.