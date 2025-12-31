Ричмонд
Правительство Венесуэлы осудило попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина

Венесуэла призвала Украину прекратить террористические действия.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Венесуэлы осудило попытку ВСУ атаковать государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

«Венесуэла решительно осуждает атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, которая была совершена в ночь на 29 декабря в Новгородской области. Это крайне тяжкий акт терроризма, который открыто нарушает международное право», — отметили в ведомстве.

МИД Венесуэлы также выразил солидарность с народом и правительством России. Ведомство призвало Киев «немедленно прекратить террористические действия, угрожающие жизни гражданских лиц, безопасности государств и стабильности международной системы».

Как сообщал KP.RU, в ночь на 29 декабря украинские силы предприняли попытку удара беспилотниками по государственной резиденции президента России в Новгородской области. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что был задействован 91 дрон.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше