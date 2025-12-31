Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскритиковали заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал реакцию главы евродипломатии Каи Каллас на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.

Источник: Аргументы и факты

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал реакцию главы евродипломатии Каи Каллас на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X*.

По его словам, Каллас следовало направить России дипломатическую ноту с осуждением произошедшего.

«Складывается впечатление, что на данный момент ЕС поддерживает терроризм. Очень опасно», — заявил Мема.

Политик также отметил, что ЕС должен был дистанцироваться от данной провокации, однако вместо этого он отрицает сам факт инцидента. Мема указал, что обеспокоенность произошедшим выразили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее Кая Каллас в социальной сети X* заявляла, что сообщения Москвы об ударах по ключевым государственным объектам на территории России являются якобы «намеренным отвлечением внимания».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на резиденцию Путина. Все беспилотники были уничтожены, информации о пострадавших и ущербе от обломков не поступало.

Ранее президент Белоруссии заявил, что недавняя атака дронов на резиденцию президента России могла быть направлена на срыв мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше