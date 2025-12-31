На Западе раскритиковали заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал реакцию главы евродипломатии Каи Каллас на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X*.
По его словам, Каллас следовало направить России дипломатическую ноту с осуждением произошедшего.
«Складывается впечатление, что на данный момент ЕС поддерживает терроризм. Очень опасно», — заявил Мема.
Политик также отметил, что ЕС должен был дистанцироваться от данной провокации, однако вместо этого он отрицает сам факт инцидента. Мема указал, что обеспокоенность произошедшим выразили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Ранее Кая Каллас в социальной сети X* заявляла, что сообщения Москвы об ударах по ключевым государственным объектам на территории России являются якобы «намеренным отвлечением внимания».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на резиденцию Путина. Все беспилотники были уничтожены, информации о пострадавших и ущербе от обломков не поступало.
Ранее президент Белоруссии заявил, что недавняя атака дронов на резиденцию президента России могла быть направлена на срыв мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
