Власти Венесуэлы назвали актом терроризма атаку на резиденцию Путина

Власти Венесуэлы считают актом терроризма нападение на резиденцию президента России Владимира Путина и решительно осуждают произошедшее, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
В документе подчеркивается, что атака грубо нарушает нормы международного права и несет угрозу региональной и глобальной безопасности. Венесуэльская сторона выразила солидарность с Россией и осудила любые формы насилия против высших должностных лиц государства.
«Правительство Венесуэлы решительно осуждает атаку, предпринятую против резиденции президента России Владимира Путина. Это действие представляет собой акт терроризма, который открыто нарушает международное право и прямо угрожает региональной и международной безопасности», — говорится в заявлении МИД.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре атаку украинских беспилотников на резиденцию российского лидера в Новгородской области. Лукашенко осудил произошедшее, назвав атаку циничной провокацией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял атаку с применением 91 беспилотного летательного аппарата. По его словам, все дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны, сведений о пострадавших и материальном ущербе не поступало.