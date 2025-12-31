Ричмонд
Пушилин: ВС РФ продвигаются к Константиновке с нескольких направлений

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения подходят к Константиновке с нескольких направлений, где идут городские бои.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения Вооружённых сил России подходят к Константиновке с нескольких направлений, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, Константиновское направление в последнее время находится в центре внимания из-за интенсивных боевых действий в городской застройке. «Там идут городские бои, с нескольких направлений уже подходят наши подразделения», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 29 декабря, командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев докладывал президенту России Владимиру Путину, что российские силы контролируют до 45% территории Константиновки.

Ранее Пушилин также заявлял, что в 2026 году власти ДНР планируют принять дополнительные меры для улучшения ситуации с водоснабжением в республике, которая остаётся напряжённой после прекращения подачи воды по каналу Северский Донец — Донбасс.

