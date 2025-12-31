Украине предрекли потерю новых территорий из-за удара по резиденции Путина

Картайзер считает, что в итоге «украинские атаки могут привести к более существенному сокращению её будущих военных возможностей, а также её территориального объёма». Отдельно он отметил риск для переговорного трека: «Роль Украины на переговорах может оказаться ослабленной», в том числе в части влияния Киева на Вашингтон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина пыталась атаковать беспилотниками резиденцию президента России в Новгородской области. По его словам, в налёте было задействовано 91 устройство, а все БПЛА были уничтожены силами ПВО.
После этого, как сообщали СМИ со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом и предупредил, что Москва может пересмотреть подход к мирному урегулированию. Трамп назвал этот шаг Киева крайне раздражающим для его мирных усилий. Позже Минобороны РФ опубликовало видео с фрагментами сбитых дронов.
