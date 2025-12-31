Украине предрекли потерю новых территорий из-за удара по резиденции Путина

Картайзер считает, что в итоге «украинские атаки могут привести к более существенному сокращению её будущих военных возможностей, а также её территориального объёма». Отдельно он отметил риск для переговорного трека: «Роль Украины на переговорах может оказаться ослабленной», в том числе в части влияния Киева на Вашингтон.