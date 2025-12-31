В центре Лондона парки закрыли перед новогодней ночью

Парк Примроуз-Хилл закрылся в 20.00 (23.00 по минскому времени) во вторник и вновь откроется в 6 часов утра в четверг. Ворота Гринвич-парка закрылись в 18.00 в канун Нового года. Ричмонд-парк закрылся для транспортных средств в 16.00. На воротах Гайд-парка, который прилегает к Кенсингтонскому дворцу, а также к российскому посольству, размещено уведомление, что территория закроется в полночь.