Си Цзиньпин в новогоднем обращении пообещал объединить Тайвань и Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении затронул тему Тайваня, заявив, что процесс воссоединения острова с материковым Китаем является неизбежным.

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении затронул тему Тайваня, заявив, что процесс воссоединения острова с материковым Китаем является неизбежным. Его слова прозвучали в эфире Центрального телевидения Китая.

«Наши соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива связаны кровными узами, историческая тенденция к воссоединению родины неудержима», — сказал Си.

Он также заявил о необходимости последовательного следования курсу «Одна страна — две системы». По его словам, Китай намерен и дальше поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развитие государства, сохраняя выбранную политическую линию.

Ранее с аналогичными заявлениями выступил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. Он отметил, что Пекин делает ставку на мирное воссоединение с Тайванем, однако не исключает иных шагов.

