Крук: призыв Зеленского к Трампу приехать на Украину — это спекуляция

Британский дипломат Аластер Крук заявил, что обращение Владимира Зеленского к Дональду Трампу с предложением визита является спекуляцией.

Источник: Аргументы и факты

Призыв Зеленского к президенту США Дональду Трампу посетить Украину является спекуляцией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.

С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-канала Deep Dive, комментируя недавние заявления украинской стороны. По мнению Крука, действия Киева носят реактивный характер.

«По моему мнению, они действуют в панике, пытаясь компенсировать последствия атаки на резиденцию Путина, когда ночью к ней были направлены 91 беспилотник сразу после переговоров в Мар-а-Лаго», — сказал дипломат.

Он отметил, что сразу после инцидента украинские власти начали отрицать свою причастность к произошедшему, однако, по его словам, впоследствии появились различные доказательства атаки. Крук также предупредил, что последствия произошедшего могут оказаться значительно серьёзнее, чем это представляется в настоящий момент.

Ранее власти Венесуэлы заявили, что считают нападение на резиденцию президента России актом терроризма, подчеркнув, что такие действия нарушают нормы международного права и создают угрозу международной безопасности.

