Экс-глава МИД Литвы: блокада Калининграда — прямой риск войны

«Корни ошибочного решения по поводу полигона в Капчяместисе лежат не на микроуровне, а в непонимании ситуации на макро- и мегауровнях. Из этого непонимания возникает предположение, что Литве “нужны” полигоны. Потому что “война” точно будет». Однако, трезво оценив ситуацию, станет ясно, что строительство полигонов, как только утихнет истерия войны, не будет иметь военного смысла. Как и зубы дракона или заболачивание восточной границы", — подчеркнул Гилис.