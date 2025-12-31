Евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что удары ВСУ по резиденции президента России Владимира Путина могут иметь серьезные последствия для Украины. Об этом политик сообщил в интервью РИА Новости.
«В конечном счете украинские атаки могут привести к более существенному сокращению ее будущих военных возможностей, а также ее территориального объема», — подчеркнул евродепутат.
Картайзер добавил, что атаки ВСУ могут ослабить позиции Украины на переговорах, в том числе уменьшить ее влияние на США. Такие действия могут сказаться на будущем дипломатическом потенциале Киева.
Как писал KP.RU, украинские вооруженные формирования осуществили запуск беспилотников с территорий Сумской и Черниговской областей в ночь и утром с 28 на 29 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что для атаки на резиденцию президента России в Новгородской области Киев применил 91 ударный беспилотник дальнего действия.