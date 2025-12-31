Картайзер: Украина может потерять территории из-за атаки на резиденцию Путина

Как писал KP.RU, украинские вооруженные формирования осуществили запуск беспилотников с территорий Сумской и Черниговской областей в ночь и утром с 28 на 29 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что для атаки на резиденцию президента России в Новгородской области Киев применил 91 ударный беспилотник дальнего действия.