Уиткофф обсудил с «евротройкой» и Украиной гарантии безопасности для Киева

Представители США, Великобритании, Германии, Франции и Украины провели телефонные консультации, на которых обсудили вопросы укрепления гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил в социальной сети X* спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
По его словам, во время разговора стороны сосредоточили внимание на практических шагах по реализации процесса мирного урегулирования, инициированного президентом США Дональдом Трампом, включая укрепление гарантий безопасности и разработку механизмов предотвращения конфликтов, направленных на прекращение конфликта и недопущение его возобновления.
Уиткофф также отметил, что обсуждались вопросы экономической помощи Украине и ее восстановления после конфликта.
«Обсудили много дополнительных деталей, и мы продолжим эту важную работу и координацию в новом году», — добавил он.
В консультациях, по словам спецпредставителя, участвовали госсекретарь США Марко Рубио, зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, советник президента Франции по иностранным делам Эмманюэль Бонн, советник канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Позднее Уиткофф уточнил, что в консультациях также принимал участие и Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор.
