Зеленский в новогоднем обращении к украинцам заговорил о мире с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны. В новогоднем поздравлении он выразил надежду на установление мира. Текст послания был размещен в его telegram-канале.

Зеленский обратился к нации.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны. В новогоднем поздравлении он выразил надежду на установление мира. Текст послания был размещен в его telegram-канале.

«Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого», — заявил глава украинского государства, обращаясь к населению страны. По словам президента, завершающийся 2025 год стал примером выдержки, преданности и повседневного труда граждан Украины. Он призвал и далее сохранять эти ориентиры, демонстрируя единство и уважение к человеческому достоинству.

Ранее в своем обращении к гражданам Украины по случаю католического Рождества Зеленский допустил выражение, в котором пожелал одному из адресатов «умереть в мучениях». На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поставил под сомнение способность Зеленского принимать взвешенные и адекватные решения в сфере урегулирования конфликта на Украине, напоминает RT.

