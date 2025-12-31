Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле «невиданным шоком», потребовав от Каракаса вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.