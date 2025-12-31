Ричмонд
Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Минфин США расширил санкции по Венесуэле, обложив рестрикциями танкеры и фирмы.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. США ввели санкции против четырех фирм и четырех танкеров, как утверждается, за связи с Венесуэлой, сообщает минфин.

Санкции были введены против четырех компаний, действующих в нефтяном секторе Венесуэлы, еще четыре танкера были признаны «заблокированной собственностью».

«Сегодняшние действия еще раз свидетельствуют о том, что те, кто вовлечен в торговлю венесуэльской нефтью, по-прежнему сталкиваются со значительными санкционными рисками», — объяснило ведомство свое решение.

В частности, под санкции попали Corniola Limited, Winky International Limited и Aries Global Investment LTD, Krape Myrtle Co LTD.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле «невиданным шоком», потребовав от Каракаса вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
