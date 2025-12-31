США приостановили санкции против российско-сербской NIS

Вашингтон приостановил санкции в отношении российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом информировала министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
«С удовольствием вас оповещаем, что компания NIS получила лицензию OFAC для продолжения работы до 23 января», — написала министр в социальных сетях, отметив, что это отличная новость для Сербии.
Министр добавила, что лицензия даёт возможность продолжить работу нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который простаивал 36 дней.
Лицензия выдана управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что санкции Вашингтона против «Нефтяной индустрии Сербии» повлекут серьезные экономические и социальные последствия.
В ноябре Вучич попросил у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS.
На этом фоне проевропейские министры и оппозиция в Сербии вновь призывают национализировать компанию.
При этом президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Сербия выполнит договоренности по нефтяной компании NIS. Российский лидер назвал ситуацию вокруг компании непростой.