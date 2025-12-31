Corriere della Sera: Саммит Путина и Трампа стал одним из главных событий года

Издание отметило, что уже 15 августа эта встреча стала настоящей дипломатической победой Путина. По мнению редакции, в 2025 году он «заручился крупнейшей дипломатической победой».
Среди других ключевых событий года газета назвала публичное унижение Владимира Зеленского в Белом доме, пошлины Трампа, мирный план для сектора Газа, торговое перемирие между США и КНР, арест бывшего президента Франции Николя Саркози и лишение титула принца Эндрю — брата короля Великобритании Карла III — из-за связи со скандальным делом Джеффри Эпштейна.
Corriere della Sera также подчеркнула, что в уходящем году главные места на первых полосах по-прежнему занимал Дональд Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети, что Трамп провёл с Путиным телефонный разговор по Украине и назвал его «положительным». Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что этот звонок имеет критически важное значение для глобальной стабильности.
