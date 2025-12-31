Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Corriere della Sera: Саммит Путина и Трампа стал одним из главных событий года

Итальянская газета Corriere della Sera включила встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (Аляска) в число главных мировых событий 2025 года.

Источник: Life.ru

Издание отметило, что уже 15 августа эта встреча стала настоящей дипломатической победой Путина. По мнению редакции, в 2025 году он «заручился крупнейшей дипломатической победой».

Среди других ключевых событий года газета назвала публичное унижение Владимира Зеленского в Белом доме, пошлины Трампа, мирный план для сектора Газа, торговое перемирие между США и КНР, арест бывшего президента Франции Николя Саркози и лишение титула принца Эндрю — брата короля Великобритании Карла III — из-за связи со скандальным делом Джеффри Эпштейна.

Corriere della Sera также подчеркнула, что в уходящем году главные места на первых полосах по-прежнему занимал Дональд Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети, что Трамп провёл с Путиным телефонный разговор по Украине и назвал его «положительным». Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что этот звонок имеет критически важное значение для глобальной стабильности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше