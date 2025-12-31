Corriere della Sera: Саммит Путина и Трампа стал одним из главных событий года

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети, что Трамп провёл с Путиным телефонный разговор по Украине и назвал его «положительным». Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что этот звонок имеет критически важное значение для глобальной стабильности.