NYT: Хегсет считает, что деньги для Украины должны уйти в Тихоокеанский регион

Узнать больше по теме

Министерство войны США: история, структура и причины возвращения названия

Министерство обороны США восстановило свое прежнее название и стало Министерством войны. По словам американского президента Дональда Трампа, власти давно думали о переименовании. Причинаы этого решения, а также об истории, структуре и здании американского военного министерства — в нашем материале.