NYT: Хегсет считает, что деньги для Украины должны уйти в Тихоокеанский регион

Об этом сообщает издание The New York Times.
Источники издания отмечают, что такие взгляды появились у главы Министерства войны США из-за его зама Элбриджа Колби, убеждённого, что основное внимание Вашингтону нужно сосредоточить на противостоянии с КНР.
Как сообщила ранее со ссылкой на офицеров США американская газета The New York Times, шеф Пентагона в марте 2025 года установил «теневой запрет» на поставки снарядов на Украину. Речь идёт о снарядах калибра 155 мм.
Журнал Military Watch Magazine сообщил, что поставки оружия на Украину привели к серьёзному истощению запасов США.
Узнать больше по теме
Министерство войны США: история, структура и причины возвращения названия
Министерство обороны США восстановило свое прежнее название и стало Министерством войны. По словам американского президента Дональда Трампа, власти давно думали о переименовании. Причинаы этого решения, а также об истории, структуре и здании американского военного министерства — в нашем материале.Читать дальше