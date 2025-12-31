Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Хегсет считает, что деньги для Украины должны уйти в Тихоокеанский регион

Глава Пентагона Пит Хегсет полагает, что деньги на помощь украинской армии должны быть перенаправлены в Тихоокеанский регион.

Источник: Reuters

Об этом сообщает издание The New York Times.

Источники издания отмечают, что такие взгляды появились у главы Министерства войны США из-за его зама Элбриджа Колби, убеждённого, что основное внимание Вашингтону нужно сосредоточить на противостоянии с КНР.

Как сообщила ранее со ссылкой на офицеров США американская газета The New York Times, шеф Пентагона в марте 2025 года установил «теневой запрет» на поставки снарядов на Украину. Речь идёт о снарядах калибра 155 мм.

Журнал Military Watch Magazine сообщил, что поставки оружия на Украину привели к серьёзному истощению запасов США.

Узнать больше по теме
Министерство войны США: история, структура и причины возвращения названия
Министерство обороны США восстановило свое прежнее название и стало Министерством войны. По словам американского президента Дональда Трампа, власти давно думали о переименовании. Причинаы этого решения, а также об истории, структуре и здании американского военного министерства — в нашем материале.
Читать дальше